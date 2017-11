Frivilligheten ga staten en symbolsk gavesjekk på 500 millioner

Nyheter

Etter krav fra frivilligheten opprettet regjeringen i 2009 en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Ordningen kompenserer imidlertid på langt nær all momsen, og andelen som kompenseres har minket tre år på rad.

– Dette litt humoristiske innslaget gjorde vi for å synliggjøre de momsutgiftene frivillige organisasjoner ikke får kompensert. I motsetning til næringslivet får frivilligheten en enorm momsregning. Dette er en skatt på frivillighet som går rett inn i statskassen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i ei pressemelding.

Tallet er basert på forskjellen mellom Frivillighet Norges estimat på søknadsmengden om momskompensasjon for 2017 og rammen for ordningen.

– Vår melding til statssekretæren er at han må bruke sjekken som argument overfor Finansministeren på neste budsjettkonferanse. For disse midlene kunne frivillige organisasjoner skapt mer aktivitet for flere deltakere, som hadde kommet hele samfunnet til gode. Det ville skapt større samfunnsverdi enn at pengene går rett i statskassen, fortsetter Johnsen.

– Regjeringen har sagt at frivillige organisasjoner skal få momsen tilbakebetalt. Men vi ser at gapet mellom hva frivillige organisasjoner betaler i moms og hva de får tilbakebetalt fra staten øker hvert år. Dette er helt urimelig og vi skal fortsatt jobbe på for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, avslutter Johnsen.