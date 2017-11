Transportforsker mener Hurtigruten prøver å skremme konkurrentene

Nyheter

Hurtigruten har siden 1893 trafikkert strekningen fra Bergen til Kirkenes, men det er ikke noen selvfølge at det er selskapet Hurtigruten som vil betjene ruten i framtiden etter at Samferdselsdepartementet la ut strekningen på anbud og delte strekningen i tre ulike deler.

Hurtigruten vil søke om anbud: – Vi ønsker å bringe videre 125 år med kompetanse og erfaring inn i det nye anbudet – Hurtigruten kommer til å by på anbudet for kystruten, og vi kommer til å by på hele anbudet, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Det åpner for at konkurrenter kan ta hele eller deler av strekningen.

Offensivt

Transportforsker Gisle Solvoll uttaler til NRK at Hurtigruten forsøker å markere sin posisjon og skremme konkurrenter fra å levere anbud ved å gå offensivt ut.

Hurtigruten har gjort det klart at de vil gi anbud på alle de tre delene av strekningen Bergen – Kirkenes og at de vil fortsette å seile på strekningen selv om de ikke vinner anbudet fra Staten og bare seile kommersiell turisttrafikk.

Taktisk utspill

– Siden de driver i dag lå det vel i kortene at de også vil legge inn anbud for neste periode. Jeg tolker dette mer som et taktisk utspill. Dette er nok på mange måter et skremmeskudd mot konkurrentene. Nå signaliserer de at de vil gå inn med full kraft. At det er de som kjenner kysten best og har kompetansen, og at de vil vinne, sier transportforsker Solvoll til NRK.