– Noe er ikke som det skal være

Nyheter

Rudolf Johannessen holder til i Lurøy, ikke så langt fra Nesna. Han har vært fisker langs helgelandskysten i 60 år.

De siste årene, har ting forandret seg.

– Det er noe rart på Helgeland, noe er ikke sånn som det skal være. Det er så stille på havet. For ikke så lenge siden hadde vi havforskere her, som gjorde tråleprøver på fem felt på Helgeland, og ikke fikk en eneste reke. Før var det et bra sted for rekefiske, sier han til VOL.

Det er Fiskeribladet Fiskaren som først skrev om saken.

Uvanlig med småmakrell

Den erfarne fiskeren har i år registrert at en del av makrellen i området har vært svært mager. Etter at makrellen kom til området, har de i flere år funnet fin, fangsklar makrell. Men nå er det også småmakrell og yngel i området.

– At småmakrellen har dukka opp her, er uvanlig. Den ser ut som den ikke har det så bra. De som fisker på hjukse, sei og sånn, forteller at i perioder har seien vært full av denne småmakrellen. Det er uvanlig i dette området, sier Johannessen.

Gunnar Klo om «Morgenstjerne»-kjøp: – Ikke mer enn rett og riktig at vi tar tak Fiskekjøper Gunnar Klo mener de sikrer at fiskeskøyta «Morgenstjerne» forblir i kommunen og regionen ved sitt kjøp. Konkurransesituasjonen nå er i favør fiskerne, mener Klo.

Leder Jan Johansen i Norges Sildesalgslag, er bekymra.

– Problemet er stort på hele kysten. Dette er det verste bildet jeg har vært borte i. Det er mange veteranfiskere og andre som sier det samme, sier han til Fiskeribladet Fiskaren.

Bekymra for rødåtetråling

Johannessen beskriver makrellen han har sendt bilde av, som noe som ser ut som det kommer fra en fangeleir.

– Det er ikke sånn den skal se ut. Den må jo ha liten tilgang på mat, sier han.

Møtte fiskerne om utbyggingsplaner: – Vi trenger mer råstoff, og skal bli mer konkurransedyktig Sommarøy Produksjonslag flytter ut saltfiskproduksjonen og skal effektivisere anlegget før vintersesongen. – Vi er nødt til å ha mer råstoff, og skal bli en mer konkurransedyktig aktør, sa daglig leder i møte med fiskerne.

Fiskeren har også en mistanke om hva som kan være grunnen.

– Folk har begynt å tråle opp rødåte, og det skal være mat for yngelen. Vi fiskere har protestert på rødåtefisket, og sagt at folk må slutte med det umiddelbart. All yngel beiter på rødåte, det er starten på livet for dem, sier han. Rødåte er en type hoppekreps som regnes som helt sentral i havets økosystem.

Selskapet Calanus har hatt tillatelse til å tråle opp 1000 tonn rødåte årlig helt siden 2008, men først for alvor satt i de siste fem årene. De fisker av kommersielle grunner, men må dele informasjon om fisket med Havforskningsinstituttet.

Nysgjerrig på årsak

Johannessen håper nå at noen vil undersøke hva endringa i fiskeartene og deres oppførsel langs kysten innebærer.

– Jeg har fiska i 60 år, og aldri opplevd noe sånt. Når makrell kommer i dette området, og i denne størrelsen, lurer man på hva som skjer. Er det en økologisk snuoperasjon, er det klimaendringer? Betyr det at vi blir fri for den fisken vi tradisjonelt har fiska?

Se den spektakulære videoen: – Man kan kalle det et eventyr når man møter hundrevis av hval på fiskefeltene Spekkhoggerne kommer så nært at yrkesfiskerne nærmest kan stryke dem med hånden. Fisker Geir Lundli fra Sortland fikk fanget spekkhoggernes sildefangst under vann.

Han sier at flere av fiskerne også har vært bekymra for at makrellen har kommet såpass langt nord. Den er en rovfisk som blant annet forsyner seg av småsilda. Men mest av alt ønsker han å finne ut av hva som nå har skjedd, som gjør at også småmakrellen har funnet veien til den nordnorske kysten. Og hva som kan bli konsekvensen for befolkninga.

– Det er jo kysten vi lever av her.