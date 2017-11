Sulland overtar BMW-agentur fra Bil i Nord 

Nyheter

Dette meldes i ei pressemelding fra Sulland-Gruppen og Bil i Nord. Kjøpet trer i kraft 1. juni 2018.

Bil i Nord ønsket å overdra varemerket til Sulland Gruppen, som allerede er en stor BMW forhandler i Norge.

– BMW er et bilmerke som står sterkt i vår region, og vi har levert historisk gode salgstall og langt høyere markedsandel enn tidligere forhandlere kan vise til. Når BMW Norge nå ønsker å redusere antall forhandlere, er vi svært fornøyd med å selge til Sulland Gruppen som også har bilforretning i Tromsø, Harstad og Bodø, sier daglig leder Jan Hugo Svendsen i Bil i Nord.

Ingen forskjell for kunder

Konsernsjef Arvid Sulland i Sulland Gruppen understreker at kjøpet ikke får noen konsekvenser for Bil i Nords BMW-kunder.

– All garanti på nye biler, service og vedlikehold av BMW overtas av oss. Kundene må dra til en annen adresse i Tromsø, men vil i praksis ikke merke noen forskjell, sier Sulland.

Ansatte garantert ny jobb

I dag er det 24 ansatte i Bil i Nord som jobber med varemerket BMW. Dette er bilselgere, verkstedpersonell og delelagerpersonell.

Konsernsjef og styreleder i Sulland Gruppen, Arvid Sulland opplyser at man gjennom forhandlinger med Bil i Nord er kommet fram til enighet om overtakelse 1 juni 2018. Avtalen innebærer at Sulland overtar driftstilbehør, delelager og andre aktiva i selskapene i Bodø, Harstad og Tromsø, samt bil lager etter nærmere avtale.

I Bodø overtas leieavtale i eksisterende anlegg mens det arbeides med andre lokaler i Harstad og Tromsø. Alle ansatte i Bil i Nord som jobber med BMW får tilbud om jobb i det nye selskapet opplyser Arvid Sulland. Gjennom dette oppkjøpet vil Sulland representere BMW med 9 utsalg i Norge.

– Vi er glad for at de ansatte er garantert ny jobb, og vil legge til rette for at overgangen blir så enkel som mulig. Før overtakelsen garanterer vi at medarbeiderne vil stå på for BMW, sier Jan Hugo Svendsen.

Sulland Gruppen har hatt stor vekst gjennom de siste 3-4 år hvor omsetningen er fordoblet og i 2017 forventes å passere 5 milliarder. Sulland opplyser at man som følge av dette nå arbeider med store omstruktureringer i gruppen med klare driftsmessige skiller mellom de største varemerkene, BMW/Mini - Ford - Toyota og VAG(Audi, Skoda og VW).

Det ansettes nye merkesjefer og med eget management innenfor marked, økonomi og salg/serviceområdet for det enkelte merke.

– Vårt mål med dette er å få større fokus på varemerkene i et stadig tøffere marked, og hvor den digitale utviklingen gradvis vil endre dagens distribusjonsform sier Sulland.

Bil i Nord ble etablert i 1996 av gründerne Thor Drechsler og Karl-Erik Aagaard Nilsen. I dag er selskapet Nord-Norges største bilforhandler med en omsetning på over 1 milliard kroner og er 160 ansatte på åtte avdelinger. De er lokalisert i Svolvær, Leknes, Tromsø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Bodø og forhandler bilmerkene Volvo, BMW, Ford, Volkswagen og Opel. Bil i Nord AS eies av Bil i Nord Holding AS der Thor Drechsler er eneaksjonær.

Selskapet har Volvo som sitt hovedmerke. I 2017 vil de selge over 3000 nye og brukte biler.