Nye budsjettsamtaler tirsdag

Nyheter

Mandag klokken 18 gikk den selvpålagte fristen ut, men selv om det ble jobbet noen timer også etter det, ble de ikke enige. Tirsdag tar de opp tråden og gjør et nytt forsøk på å komme sammen om et statsbudsjett for neste år.

– Det er klart at mot slutten av forhandlinger er det alltid krevende. Vi kjenner litt på at vi gjerne skulle vært ferdige allerede. Samtidig har vi relativt god tid før avgivelse om ti dager, sa KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad da han forlot Stortinget mandag kveld. Han sier det har vært bevegelse i samtalen og en god tone.

Frps Helge André Njåstad bekreftet overfor NTB tidligere på dagen at det både er penger og prinsippsaker det står om.

– Ja, det handler litt om penger og litt om saker. Vi er fire partier med ulike saker som vektlegges, men vi har håp om å få en avtale der alle kan gi og ta.

Et vanskelig tema har vært hvor partiene skal hente penger til å finansiere hjertesakene. Regjeringspartiene har liten sans for KrFs ønske om øke avgiftene på godteri og brus.

