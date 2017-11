Regjeringspartiene med nytt budsjettilbud til Venstre og KrF

Nyheter

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF hadde satt mandag kveld klokken 18 som frist til å bli enige, men fristen utløp ut uten at noen avtale var i havn.

Nye budsjettsamtaler tirsdag Tross god tone og bevegelse i samtalene, har ikke de borgerlige partiene blitt enige om budsjettet ennå. Tirsdag fortsetter de på overtid.

– Målet er å bli ferdig så raskt som mulig og aller helst i løpet av dagen og kvelden, sa Høyres Nikolai Astrup til mediene på vei inn til møtet tirsdag.

– Nå skal vi først presentere det vi har å komme med, så får vi se hvordan det blir mottatt, la han til.

Selv om de fire partiene skulle komme et langt steg nærmere en enighet tirsdag, vil en avtale trolig ikke være klar før tidligst onsdag ettermiddag. Årsaken er at tallene må kvalitetssikres, og at partiene kan ha behov for å legge fram en eventuell enighet for sine grupper onsdag.

