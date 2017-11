Sture er klar til å vie

Nyheter

I forbindelse med endringen av ekteskapsloven, hvor vigselsmyndigheten blir overført fra tingretten til kommunen, skal Bø kommune nå bestemme seg for hvordan vigsler skal foregå. Det er i utgangspunktet ordfører eller varaordfører som får vigselsmyndigheten i norske kommuner, men den enkelte kommune kan også velge å delegere myndigheten til noen andre. I bø ser det imidlertid ut til å være gode muligheter for å bli viet av ordføreren selv.

Neste år kan du gifte deg hos Aasvik, Jensen eller Teigen

– I utgangspunktet så skjønner jeg ikke helt hvorfor ikke sorenskriveren skal fortsette å ha vigsel. Det var et godt system og det fungerte, men nå er det altså bestemt at vi skal ha det, og da skal vi selvfølgelig stille opp. Jeg tror uansett ikke vi blir nedrent, det er jo ikke så mange borgelige giftemål i Bø i løpet av et år, sier Sture Pedersen.

Må helst skje i arbeidstiden

I rådmannens framlegging av saken foreslås det at vigsler skal gjøres på ordførerens kontor eller i kommunestyresalen og det skal fortrinnsvis foregå innenfor normal arbeidstid. Hver enkelt kommune kan selv bestemme hvor fleksible de er i forhold til tidspunkt og gjennomføring av vielsen.

Pynt og musikk på brudefolkenes regning

Hvis det kommende ektepar har spesielle ønsker når det gjelder tidspunkt og sted for vielsen vil det påløpe ekstra kostnader som må dekkes av paret. Pynt og musikk må ordnes og betales av brudefolkene, som det heter i kommunens framlegging av saken.