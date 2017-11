KrF drøftet budsjett i gruppemøte

Nyheter

Etter det NTB forstår, kan en avtale bli lagt fram senere onsdag, men det betinger at KrFs stortingsgruppe slutter opp om det partiets forhandler Kjell Ingolf Ropstad kunne legge fram.

Budsjett-partnerne håper på fjær i hatten Budsjettforhandlerne på borgerlig side tar helgen i bruk og håper å bli enige innen den interne fristen utløper mandag klokken 18.

Venstre skal ikke ha reservasjoner mot det som lå på bordet etter at forhandlerne fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ble sittende til klokken 4.30 natt til onsdag.

Dermed kan et nytt forhandlingsmøte på Stortinget onsdag formiddag bli det siste før en eventuell avtale kan legges fram.

Høyres Nikolai Astrup opplyste natt til onsdag at partene ikke hadde kommet til enighet og skulle møtes igjen senere.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, men det er fortsatt et par små avklaringer som gjenstår. De behøver ikke å være så veldig vanskelige, men det er klart at det er noe som gjenstår og som ikke kan løses helt før resten av Norge våkner, sa han.