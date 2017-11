Starter i Fabrikken

Nyheter

Fabrikken Næringshage styrker nå staben med å hente inn Caroline Meier fra Deadline Media, hvor hun har jobbet siden 2012 som kreativ leder. Hun har utmerket seg som en resultatorientert strateg som har fått nasjonal oppmerksomhet og priser for sitt arbeide.

En grunn til at Meier ville bytte stilling var at hun ville bidra til samlet vekst i Lofoten og Vesterålen.

– Før jobbet jeg for at vi skulle bli det største treet i hagen, men nå vil jeg jobbe for at det blir mange store tre i hagen, så det er en litt annen måte å tenke på, sier Meier.

Engasjement for regionen

Meier selv sier at det er hennes brennende engasjement for Lofoten og Vesterålen som fikk henne til å bytte jobb. Som konsulent i kommunikasjonsbyrå følte hun ofte at hun kom for sent inn i prosessen. Meier mener at aktører som Fabrikken Næringshage, Fiskeriparken, Salt og Lofoten Matpark har fått til utrolig spennende resultater med lokale bedrifter og samarbeidsarenaer.

Caroline Meier vant kommunikasjonspris

- Jeg har lyst å være en del av det miljøet, for da kommer man tidlig nok i prosessen til å se hvor flaskehalsen egentlig er. Jeg er kronisk nysgjerrig av natur, og jeg verker etter å finne nye måter å skape vekst i Lofoten og Vesterålen. Nå får jeg kollegaer som kan bidra med finansiering, Skattefunn, strategiprosesser, utvikling av prosjektplaner, kompetansekartlegging og struktur slik at bedriftene får et skreddersydd resultat. Det er mildt sagt spennende, sier Meier.

Må tiltrekke seg kompetanse

Meier mener potensialet er stort i regionen, men at det trengs flere personer med kompetanse for å utvikle det.

– Vi trenger flere høyt utdannede hit. Ingeniører og IT-folk for eksempel til den marine næringen for eksempel. Det er mye spennende som skjer, som med Nordlaks sine offshore-anlegg, men det er et stort utviklingspotensiale om vi kan få kompetente folk til å komme hit. Det vil også være med å gjøre regionen mer attraktiv for investorer.

Mye å gå på innen reiseliv

Et annet område hvor Meier mener Vesterålen har potensiale er reiseliv. Selv om hun ikke mener at Vesterålen kan håpe på å oppnå det samme som i Lofoten er det mye å gå på.

– Vi har et godt samarbeid med Lofoten, men vi kan ikke bli som Lofoten. Vi må utvikle vår egen nisje og det skjer mye spennende blant aktørene. Ta for eksempel Marmelkroken på Andøy, der var nylig et knippe velrennomerte kokker og designere samlet for å finne nye måter å utvikle tilbudet der på.