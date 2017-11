Budsjett i boks – Venstre snuser på regjeringsmakt

Nyheter

– Vi sitter nå i sonderinger for å se om det er grunnlag for et regjeringssamarbeid. Det tar den tiden det tar, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Terje Breivik til NTB.

Han sier de borgerlige budsjettforhandlingene er håndtert helt uavhengig av de pågående regjeringssonderingene. Men med ni avtaler om statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett på rad er vel ikke avstanden så stor til regjeringspartiene, tross alt?

– Jeg er veldig fornøyd med budsjettavtalen, ikke minst at vi klarte å bli enige på rekordtid og uten de helt store problemene i forhandlingsrommet. Det tegner godt for det borgerlige samarbeidet utover i perioden, sier Breivik.

– Gikk veldig greit

I fjor ble det slik brudulje rundt bensinavgiften at Venstre brøt forhandlingene. I år var det snarere KrF som hadde de vanskeligste sakene. Venstre var klare for å avslutte samtalene og inngå en avtale allerede for flere dager siden.

Breivik synes ikke han måtte gi seg på noen hjertesaker denne gangen.

– Det har egentlig ikke vært de store smertene. Det gikk veldig greit, sier han og viser til at Venstre fikk gjennomslag for mer penger til jernbane, ladestasjoner for elbiler og kuttet Tesla-avgiften.

Han er også godt fornøyd med å ha fått på plass 500 studieplasser til IKT, penger til koding i skolen, mer penger til forskning og videreutdanning av lærere.

– Vi er godt fornøyd med prioriteringene som ligger i budsjettavtalen. Kunnskap og skole, grønn omstilling og grønn vekst. Og den gjør det lettere å skape og sikre arbeidsplasser, alt dette er viktige områder for Venstre, sier han.

Avklaring trolig etter nyttår

I Venstre ble det tidligere i høst uttrykt et håp om at spørsmålet om regjeringsdeltakelse ville bli avklart før jul. Ved månedsskiftet fastslo statsminister Erna Solberg (H) at samtalene gikk på lavgir, om spørsmålet er om de er blitt tilført mer gass. Etter det NTB forstår er det i øyeblikket mer sannsynlig med en avklaring etter nyttår.

Utover at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) snart er tilbake fra permisjon skal det heller ikke være planlagt noen rokering i regjeringen på denne siden av jul.

(©NTB)