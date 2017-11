Fikk 14 000 kroner i fartsbot

Nyheter

Hendelsen skjedde i august i år. Mannen og en venninne hadde møttes på Frøskeland, og på tur til Sortland ble de begge tatt i laserkontroll. Han ble tatt i 100 kilometer i timen, og hun i 98.

Kvinnen har vedtatt forelegg for dette. Mannen erkjente også først skyld, men har senere trukket dette tilbake, da han mener at det var mye tåke denne kvelden, og at det må ha ført til at målingen ikke er korrekt.

Han mente at politiet kanskje hadde målt venninnens bil to ganger - da de to bilene er av samme farge og modell.

Retten konkluderte med at været ikke hadde vært til hinder for målingen, og dømte mannen til 14 000 kroner i bot, samt at han mister førerkortet i 11 måneder.