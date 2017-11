Her er det nyeste tilskuddet til Hurtigruten-flåten: En nyoppusset MS Richard With

Nyheter

MS Richard With ble solgt til et komandittselskap i 2002 for å få inn penger i en tid der OVDS sto overfor finansielle utfordringer. Siden den gang har Hurtigruten leid henne tilbake gjennom en langsiktig avtale.

– Ser resultatene av omstillingen

Torsdag signerte Hurtigruten en avtale om å kjøpe skipet tilbake gjennom sitt heleide datterselskap Coastal 1 AS.

Det melder Hurtigruten AS om i en pressemelding.

MS Richard With Hjemmehavn: Tromsø

Lengde: 121,8 m

Bredde: 19,2 m

Dyptgående: 4,7 m

Gjester: 590

Sengeplasser: 458

Etter en omstilling i selskapet, har Hurtigruten nå de finansielle musklene de trenger for å eie skipet og å gjøre oppgraderinger.

Skal oppgraderes

I løpet av 2018 skal MS Richard With i dokk, der skipet skal gjennom en total ombygging og oppgradering. Blant annet skal alle lugarene og fellesområdene oppgraderes, og skipet vil få langt flere suiter enn i dag.

Som bildet (øverst i saken) viser, er planen at suitene akterut på dekk 6 skal få store panoramavinduer og karnapper der gjestene kan nyte utsikten til noen av verdens mest spektakulære reisemål.

– MS Richard With er et fantastisk skip, som har en lang karriere foran seg i Hurtigruten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i pressemeldingen.

Vil seile kystruta

I forrige uke fortalte Skjeldam på en pressekonferanse at Hurtigruten kommer til å by på anbudet for kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Samferdselsdepartementet har lyst ut anbudet på en tredelt kystrute.

Hurtigruten vil by på alle de tre delene.