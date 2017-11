Hilde kan bli årets nordlending

Nyheter

Egentlig var jo saken om Andøya Flystasjons framtid oppgjort høsten 2016, da regjeringen vedtok å legge den ned. Da hadde aksjonsgruppen, ledet av Hilde Flobergseter, tapt kampen, og der kunne saken om flystasjonen og aksjonsgruppa endt.

– Vi deppet i en uke, men så kom vi oss på beina igjen. Mottoet vårt er jo at vi aldri gir oss, så da gjorde vi ikke det da, sier Flobergseter.

Hendelsrikt år

I året som har gått har aksjonsgruppen gjort en mengde tiltak for å få til en omkamp om flystasjonen. Gruppen har stått på for å skape blest og støy rundt nedleggingssaken og de har blant annet tatt initiativet til en TV-sendt debatt med en mengde framtredende politikere, de har skaffet medieoppmerksomhet rundt saken, stått på for å skaffe bevaringsvennlige Senterpartiet 72 prosent valgoppslutning i Stortingsvalget og de har fått nedleggingssaken tatt opp igjen på Stortinget.

Seleber liste

Innsatsen har altså ført til at aksjonssjef Hilde Flobergseter er en av ti på listen over nominerte til tittelen Årets Nordlending. Det er NRK som deler ut prisen og de kan opplyse at det er kommet inn hele 739 nominasjoner på 197 ulike navn. Andre på listen inkluderer navn som Kari Bremnes, Marcus og Martinus og ikke minst Geri Roger Benonisen fra Moskenes som hørtes ut som selve urnordlendingen, nærmest upåvirket av situasjonen, da han kommuniserte med Bodø Radio i det båten hans var i ferd med å bli knust mot klippene etter et motorhavari.