Mobiliserer til demonstrasjon når Bakke-Jensen kommer

Hilde Flobergseter, leder for Bevar Andøya Flystasjon, er ikke fornøyd selv om hun høres veldig blid ut på telefonen. Grunnen til at hun ikke er blid er at aksjonsgruppa ikke er innvilget audiens hos forsvarsminister Frank Bakke-Jensen når han kommer på visitt til Andenes på mandag. Det til tross for at Flobergseter har sendt flere forespørsler tidligere og fått positive signaler fra Forsvarsdepartementet om at et møte skulle kunne la seg gjøre å få til når ministeren kom til Andøya.

– Still opp på mandag

Når ikke ministeren vil møtet folket og aksjonsgruppa har Flobergseter i stedet satt i gang med å arrangere en demonstrasjon.

– Vi har fått sponset fakler av Europris og vi har plakater og det hele. Alle som vil være med må møte opp på mandag, oppfordrer Flobergseter.

Møteplassen er Nordport/SAS-krysset klokka ni på mandag morgen.

Da Ine Marie Eriksen Søreide var forsvarsminister klarte aksjonsgruppa å mobilisere et par tusen demonstranter, så dette har Flobergsetser og resten av gruppa en viss rutine på.