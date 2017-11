Nyheter

- Lørdagen var ekstremt godt besøkt, og starten idag lover også godt. Det er kjempebra, da julemessa som i år arrangeres for 27. gang er en av de viktigste inntektskildene til drifta av Grendehuset. Huset er hjertet i bygda og brukes hele uka året rundt, så det er flott messa står sterkt, sier Marit Sunde, Irene Lyngra og Jørn Vollan - som lokket med underholdning og aktiviteter for barna i tillegg til et vell av salgsboder og kafé.

Se glimt fra arrangementet i vãr video