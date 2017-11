Holmøy Maritime kjøper seg opp i Ålesund-selskap

Nyheter

De to selskapene har allerede hatt et samarbeid i et års tid, men nå går altså Holmøy inn på eiersiden til Nor Seafoods. Nor Seafoods selger og eksporterer fisk og med en tettere integrasjon med Holmøy, som er stor på fiske, sikrer de seg bedre tilgang på råstoff. Holmøy på sin side får en bedre markedsadgang.

– Det er strukturelle endringer i bransjen og det blir større og mektigere selskaper, sier Bodil Utvik Lynge, direktør i Holmøy til det internasjonale bransjebladet Undercurrents-news.

Bedrer markedstilgangen

Lynge understreker viktigheten for Holmøy Maritime å ha god markedstilgang og hvordan den bedres ved å ha kontroll over et selskap som Nor Seafoods.

Holmøy vil satse på andre områder

Nor Seafood vil beholde sitt hovedkvarter i Ålsesund og utvide staben fra dagens seks ansatte til et sted mellom ti og tolv ansatte neste år.

Holmøy Maritime sysselsetter en stab på om lag 250 ansatte.