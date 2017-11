Misnøye rundt helikopterløsning i nord

Nyheter

I dag ble regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF enige om landmaktsplanen.

Heimevernet får flere soldater, og opposisjonen har fått gjennomslag for prinsippet om en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.

– I Arbeiderpartiet er vi tilfredse med å ha oppnådd enighet om en avtale i fire punkter for å styrke Hæren og Heimevernet. Vi har ment at Høyre og Frp har hatt for lave ambisjoner for Hæren og Heimevernet. Helheten i avtalen vil innebære en betydelig styrking av Hæren og Heimevernet sammenliknet med regjeringens forslag, sier lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt (Ap) i e pressemelding.

Ikke fornøyde

Detaljene knyttet til hva en dedikert helikopterstøtte for Hæren betyr i praksis, vil først bli klare når revidert nasjonalbudsjett kommer til våren.

Det er verken SV eller Sp tilfreds med, og de to partiene står utenfor helikopterløsningen.

– Vi kunne ikke gå med på usikkerheten rundt helikopterstøtte til Hæren, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi har fremmet forslag om investeringer i stridsvogner nå. Vi foreslår ni dedikerte helikoptre for Hæren på Bardufoss. Vi foreslår å videreføre Sjøheimevernet og en historisk økning av Heimevernet til 50 000 soldater. Dessverre går flertallet i mot alle disse forslagene til styrking av landmakten, sier Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete i en pressemelding fra partiet.

– Åpner for innleie

Navarsete mener det er umulig å vite hva forlikspartiene egentlig vil, og at helikopterløsningen i realiteten åpner for innleie.

– Vi øver ikke med Forsvaret for moro skyld, men for å være forberedt på krigshandlinger. Da kan man ikke ha private helikoptre som ikke kan delta i krigshandlinger, sier hun til NTB.

Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt forklarer hva som ligger i at helikopterstøtten til Hæren kan komme i form av en «alternativ supplerende kapasitet».

– Det kan bety både å se om det er mulig å kjøpe noen brukte Bell-helikoptre eller gjøre som Hæren gjør når den leier kapasitet til grensevakten. Vi har fått gjennomslag for at en del Bell-helikoptre blir stående igjen på Bardufoss, sier hun.

Huitfeldt fremholder at Ap har trukket regjeringen i riktig retning i forhandlingene, men Navarsete mener Ap har latt seg avspise med knapper og glansbilder.

Ikke mer penger

I utgangspunktet var en samlet opposisjon innstilt på å bevilge mer penger til Hæren og Heimevernet allerede neste år. Men budsjettforliket som KrF og Venstre inngikk med regjeringen i forrige uke, gjør at det ikke er flertall for dette.

– Dagens avtale medfører større kostnader, og dette skal dekkes inn i revidert budsjett, sier Huitfeldt, som legger til:

– Å ha helikoptre tilgjengelig for Hæren koster mer enn å ikke ha det.

Ap sikret i fjor regjeringen flertall for langtidsplanen for Forsvaret. Nå er partiet også med på landmaktproposisjonen.

Flere soldater

Også KrF-leder Knut Arild Hareide er tilfreds med avtalen. Han viser blant annet til at antallet HV-soldater øker fra regjeringens foreslåtte 38.000 til 40.000.

– Det skal også foretas en faglig vurdering og en ny politisk vurdering av HVs behov for mannskap, utstyr og øvelser – samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet, framholder han.

Sp mener imidlertid HV-avtalen i realiteten er en reduksjon på 500 fra det faktiske tallet i dag.

At regjeringen bes om å legge fram en sak om en avtale for å låne eller lease stridsvogner som skal være tilgjengelig allerede fra 2019, er et annet forhold som gleder KrF-lederen.

– Et bredt flertall i Stortinget sikrer at vi får en hær som skal være klar til strid i løpet av kort tid, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes.

Venstres Ola Elvestuen tilføyer at avtalen også åpner for at opp til to kompanier vernepliktige kan stasjoneres på Skjold, noe han mener vil redde 2. bataljon fra å bli redusert til en mobiliseringsbataljon.