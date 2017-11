Nullføret består i vesterålskommunene

Nyheter

Værmeldinga for tirsdag ligner mye på mandagens. Skylaget over Vesterålen ligger heller ikke an til å løses opp tirsdag, så det er spådd overskya i alle vesterålskommunene. De som håpa på klarvær og mørketidas farger, blir nok derfor skuffa også tirsdagen.

Temperaturen blir på rundt null grader, Myre er eneste sted som virker å bikke nullen over noe tid, der er forventa temperatur rundt to plussgrader.

Det kan komme snøbyger på dagtid i Hadsel, og i Sortland utover kvelden.

For dem som tenkte seg ut i bil, er det dermed lurt å ta hensyn til værforholdene. Det vil trolig være svært glatt på veiene også tirsdag.

Vindforholdene ser normale ut, jevnt over er det spådd svak vind, men på Andenes kan vindstyrken komme opp i frisk bris.