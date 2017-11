– Har bidratt til å strekke torskesesongen

Nyheter

For å stimulere til økt satsning på levendefangst og levendelagring av torsk, og økte leveranser utenom hovedsesongen, har fiskerne vært lokket med en kvotebonus, hvor kun halvparten av fangsten som leveres trekkes fra kvota dersom fisken lagres i mer enn én uke.

I 2017 er det avsatt 4000 tonn torsk til ordninga.

Videreføres

Som VOL skrev i oktober har kvotebonusen vært oppe til vurdering. Ordningen var ment å være midlertidig, for å hjelpe næringa i gang. Den ble innført i 2008, og utvidet i 2013. Fiskerorganisasjonene er kritiske til videreføring, og mener den nå bør avvikles, mens torskehotell-gründer André Reinholdtsen sa til VOL tidligere i år at det er for tidlig å avvikle ordninga, men at det likevel bør komme endringer. Han mener kvotebonusen bør videreføres som en utviklingsbonus, der aktører som ønsker å løfte næringa videre kan søke på et visst kvantum – tilsvarende ordninga oppdrettsnæringa nå har hatt i to år med utviklingstillatelser.

Fiskeriparken på Myre har sammen med Nofima vært vertskap for en levendefangst-samling i Tromsø denne uka. Der var også statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Veronica Pedersen Åsheim. Hun hadde med seg nyheten om at regjeringa viderefører bonusordninga i 2018.

– Vi ønsker å strekke torskesesongen ut over vintermånedene og bidra til mer stabile leveranser av fersk torsk til markedet. Kvotebonus har bidratt til dette. Bonusordningen er midlertidig, men næringa må først og fremst ha forutsigbarhet og derfor viderefører vi bonusen for neste år, sier Pedersen Åsheim i en pressemelding.

Har søkt om utviklingskvote på 1500 tonn torsk: Vurderer å ta pause om det ikke kommer endringer i bonusordning Levendefisk-gründer André Reinholdtsen mener dagens bonusordning for levendefangst av torsk i større grad må komme aktører som ønsker å utvikle næringa til gode. Ordninga skal nå evalueres, og som et innspill i arbeidet har Reinholdtsen søkt om en utviklingskvote på 1500 tonn torsk.

Vil se på regelverket

Nofima har evaluert kvotebonusen på bestilling fra departementet, og bedt om en vurdering på når ordningen kan fases ut. I sin rapport slår de fast at kvotebonusen har vært avgjørende for aktivitet og vekst innen levendelagring de siste årene, og at næringen fortsatt ikke er i stand til å stå på egne bein uten denne ordningen.

– Per i dag har lagringen av levende torsk i gjennomsnitt vært gjort i om lag 11 uker. I tillegg drives levendefisket om lag en måned senere enn det tradisjonelle fisket. Dette betyr at tilbudet av fersk torsk forsinkes med om lag fire måneder, og gir slik en viss utjevnende effekt. Ordningen gir et betydelig økt tilbud i mai til juli, mens effekten i resten av året er svært liten, heter det i rapporten.

Nofima mener det er behov for å gjøre noe med regelverket, særlig når det kommer til lagringstid. I dag er denne begrenset til 12 uker, før man må skaffe seg en akvakulturtillatelse, noe som kan være en krevende prosess. Krav til avstand til lakseoppdrettslokaliteter har vært en utfordring for noen, og andre mener det bør komme strengere krav til hvor lenge fisken skal lagres før den utløser en bonus.

Har forsket på proteinpulver fra torsk i samarbeid med Myre-aktører: – Veldig spennende resultater I dag selges proteinpulver, ofte fra myse, som kosttilskudd med en kilospris på over 400 kroner. – Det er ingenting i veien for at de heller kunne spist fiskeproteinpulver, sier Nofima-forsker som tror det ligger et stort potensial i bruk av restråstoff fra hvitfisk.

Regjeringen varsler at de vil se på regelverket.

– Regjeringen er opptatt av forenklinger for næringslivet, og vi kommer til å følge anbefalingen om å gjennomgå regelverket. Men det viktigste er å sikre trygge, lønnsomme arbeidsplasser. Ordninger som kvotebonusen for levendelagring og ferskfiskordningen bidrar til å strekke sesongen for industrien, som igjen bidrar til å sikre trygge, lønnsomme arbeidsplasser på land, sier Pedersen Åsheim i pressemeldingen og legger til at kvotebonusen vil inngå i fiskerireguleringene for 2018 som fastsettes i desember.