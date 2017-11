Ber om 3,2 millioner for redningsoppdrag

Nyheter

VOL skrev tidligere i år om øksnesværing Svein-Roger Fredheim og resten av mannskapet på «G. O. Sars», som ble satt inn i søket etter helikopteret som styrta utenfor Svalbard. Det var også de som fant vraket på havbunnen.

Båten var i utgangspunktet på oppdrag for Havforskningsinstituttet, og skulle ta prøver av havbunnen i området. Da de ble bedt om å bistå, gikk skipet 430 nautiske mil til Svalbard og satte forskerne på land, mens et mannskap på 18 fortsatte ut mot søksområdet.

– Innsatsen til «G.O. Sars» har vært til uvurderlig nytte, og vi er svært glade for at Havforskningsinstituttet var fleksibel og stilte denne viktige ressursen til disposisjon for oss. Vi er også veldig takknemlig for at mannskapet har stilt opp i et krevende arbeid, et arbeid som er svært annerledes fra det de holder på med til daglig, sa sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Men ettersom de fikk forskningsoppdraget avbrutt og det fulgte flere utgifter med redningsoppdraget, ønsker Havforskningsinstituttet nå en kompensasjon.

– Da vi stod midt oppi dette, var ikke penger det vi tenkte på. Det står i forskriftene at man skal ha en økonomisk avtale for slike søk, men det ble vanskelig å ordne når denne situasjonen oppstod brått, sier rederisjef Per Nieuwejaar i Facebook-innlegget instituttet har lagt ut om saken.

Derfor har de bedt politidirektoratet om å dekke kostnadene og betale dem til sammen 3,2 millioner kroner. I tillegg ønsker de en avtale om kompensasjon for framtidige redningsoppdrag.