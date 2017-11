Bonus for levendelagring forlenges

Nyheter

If flere år har fartøy som leverer fersk fisk nord for 62. breddegrad, fått en kvotebonus. Dette har blitt gjort for å sikre tilgangen på fersk torsk. Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke.

Regjeringa melder i dag at de ønsker å videreføre denne ordninga også i 2018. Totalt er 19 300 tonn torsk avsatt til ferskfiskordningen, hvorav 17 200 tonn er fordelt til fartøy i lukket gruppe og 2 100 tonn er fordelt til fartøy i åpen gruppe.

– Vi ønsker å strekke torskesesongen ut over vintermånedene og bidra til mer stabile leveranser av fersk torsk til markedet. Kvotebonus har bidratt til dette. Bonusordningen er midlertidig, men næringa må først og fremst ha forutsigbarhet og derfor viderefører vi bonusen for neste år, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim ved Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Omstridt ordning

Ordningen videreføres altså som den er. Flere har foreslått endringer i den, blant annet André Reinholdtsen i Øksnes.

Statssekretæren deltok tirsdag på det årlige seminaret om levendelagring hos Norges Fiskerihøyskole. hvor nyheten ble gitt.

I november mottok Nærings- og fiskeridepartementet en evaluering som slår fast at kvotebonus har bidratt til økte fangster av levende torsk. Det er avgjørende for at de nå velger å gå videre med ordningen.

Kvotebonusen til levendelagring vil inngå i fiskerireguleringene for 2018 som fastsettes i desember.

Flere i fiskeribransjen har i flere år vært skeptiske til ordningen.

– Vi mener en må gå ned på 30 prosent kvotebonus i 2017 og redusere kvantumet litt, sa ressursdirektør i Fiskebåt, Jan Ivar Maråk, til Fiskeribladet i fjor.

Einar Helge Meløysund fra Norges Fiskarlag sa til bladet at laget «håper at 2017 blir siste år med kvotebonus».

