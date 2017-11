Finanstilsynet utelukker ikke en lengre periode med fallende boligpriser

Nyheter

Onsdag la Finanstilsynet fram en fersk tilstandsrapport om landets finansielle situasjon. Tilsynet poengterer at fallet i boligprisene i 2017 ikke er dramatisk, og at prisnivået fremdeles er høyt. At prisfallet fortsetter i en lengre periode utelukkes imidlertid ikke.

– Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. Bedrede vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid på nytt stimulere boligprisene, sier Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen.

Husholdningenes gjeldsbelastning har økt ytterligere i 2017, men rentebelastningen til husholdningene er likevel lav på grunn av lav rente. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er bekymret for den høye gjelden i husholdningene.

– Endringene i boligprisene det siste året er en sunn korreksjon ned fra svært høye nivåer. Hovedutfordringene er å bringe gjeldsveksten ned til et bærekraftig nivå, og dermed bidra til en mer balansert utvikling i boligmarkedet, sier NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Tap på boliglån vurderes imidlertid ikke å være den største risikoen for bankene, ifølge Finanstilsynet. De store tapene har historisk sett kommet på utlån til bedrifter.

(©NTB)