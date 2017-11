Forhandlinger om nordnorsk storfylke har brutt sammen

Nyheter

Tidligere i dag meldte forhandlingsdelegasjonene fra Troms og Finnmark at de omsider hadde blitt enige om fylkesnavn - Troms og Finnmark fylkeskommune» eller «Finnmark og Troms fylkeskommune».

Senere onsdag ettermiddag ble det derimot klart at forhandlingene har brutt sammen, skriver iTromso.no.

Det er Finnmark som har valgt å trekke seg fra forhandlingene. Årsaken skal være at de ikke har fått gjennomslag for en garanti om at de to fylkene får like mange representanter i fellesnemnda, som skal lede prosessen med sammenslåing.

Stortinget vedtok tidligere i år at Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar 2020. Den kan dermed ikke avlyses, men det er vanskeligere å komme i mål når fylkene ikke blir enige.