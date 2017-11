HV-avtale koster 160 millioner i 2018

Nyheter

Årsaken til at det må bevilges mer penger i revidert budsjett, er endret områdestruktur for Heimevernet. Avtalen ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet tirsdag.

Endret områdestruktur koster 150 millioner kroner, mens våpen og utstyr til Heimevernets innsatsstyrker koster 13 millioner kroner, får NTB opplyst.

I avtalen ber Stortinget regjeringen sikre at Heimevernet har 40.000 soldater, inkludert områdestruktur og innsatsstyrker.

40.000 HV-soldater

HV er i dag organisert i områdestrukturen (HV-distriktene) på 35.000 soldater og innsatsstyrken på 3.000. Forliket medfører en økning av områdestrukturen på 2.000, til 37.000 soldater.

Det skal også foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en faglig vurdering om behovet for trening, utstyr og bemanning. I tillegg skal det gjennomføres en kvalitetsreform for HV, med økte midler til utstyr og trening.

Eventuelle kostnader knyttet til en delt helikopterløsning, slik det nå er enighet om, er ikke tatt med. Detaljene rundt en slik løsning vil bli avklart i revidert budsjett (RNB) i mai.

Mens regjeringspartiene ikke mener helikopterstøtte til Hæren vil få budsjettmessige konsekvenser i 2018, er Arbeiderpartiet av en annen oppfatning.

La inn 100 millioner

Utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) understreker at det må komme mer penger til helikoptre for Hæren allerede i revidert budsjett.

– Å ha helikoptre tilgjengelig for Hæren koster mer enn å ikke ha det. Når vi ikke fikk gjennomslag for å få det i 2018, må det komme i revidert, sier hun.

Arbeiderpartiet la inn 100 millioner kroner mer til hærhelikoptre i sitt alternative budsjett for neste år. Men hvor stor kostnaden blir for den delte helikopterløsningen, vil avhenge av modell og tidsplan.

I utgangspunktet var en samlet opposisjon innstilt på å bevilge mer penger til Hæren og Heimevernet allerede i neste års statsbudsjett. Men budsjettforliket som KrF og Venstre inngikk med regjeringen i forrige uke, gjør at det ikke er flertall for dette.

I budsjettavtalen heter det at de fire partiene på borgerlig side forplikter seg til å «ikke danne andre flertall som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser».

