Snøen holder seg onsdag

Sortland og Hadseløya ligger an til å få de kaldeste temperaturene onsdag. Der holder temperaturen seg under null, med rundt to minusgrader mesteparten av døgnet. I Sortland kan det bli noe varmere, opp mot én plussgrad, i løpet av kvelden. Det er også spådd mer snø utover dagen.

I Øksnes meldes det snø fra morgenen av, men der ser det også ut til å bli plussgrader fra start. Rundt én grad er ventet i kommunen.

Andenes holder seg rundt nullen, og også der er det spådd snø mesteparten av dagen.

Hadseløya er det eneste stedet hvor sola kan titte fram onsdag. Det er spådd ned mot tre minusgrader, men sol på formiddagen.

Det ventes frisk bris på Andøy i morgen fram mot ettermiddagen, ellers svært rolige værforhold.