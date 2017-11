Vesterålingene flinke å sortere plastavfall

Nyheter

– Vi vil skryte av mange husholdningskunder. En stikkprøve av sorteringen av plastemballasje i den blå posen utført i forrige uke er oppløftende. Dette viser at de fleste tar den nye ordningen med utsortering av ren og tørr plastemballasje på alvor, skriver Reno Vest i ei pressemelding.

Slik utføres en stikkprøve: Blå poser plukkes ut blant husholdningsavfallet som renovasjonsbilene tipper i det optiske anlegget. De blå posene åpnes og innholdet i hver av posene blir sjekket. Det blir ført statistikk over innholdet i hver pose.

Gode resultater

74 prosent av de blå posene er helt riktig sortert og inneholder kun tørr og ren plastemballasje.

I 18 prosent av posene er innholdet delvis korrekt, og delvis tilgriset.

8 prosent av posene inneholder kun restavfall, det vil si at alt skulle vært kastet i det vrengte handlenettet.

– Ingen av de utvalgte blå posene inneholdt miljøfarlig avfall som elektronikk etc. og det er veldig bra, skriver Reno Vest.

Håper på enda bedre resultat

Reno Vest skriver videre de gjerne vil ha bedre resultat ved neste stikkprøve og kommer med følgende tips.

Kun tørr og ren plastemballasje kastes i den blå posen

Plastemballasje som er tilsmusset eller inneholder matrester skal kastes i restavfallet. Kast plastemballasjen i restavfallet om du mener det blir mye styr å rengjøre den, fordi tilgriset plastemballasje i de blå posene ødelegger for den rene og tørre plastemballasjen som kan materialgjenvinnes.

Dette skjer med de blå posene:

I den optiske sorteringshallen er det et kamera som leser blått. Hver blå pose slås ut av transportbandet og ned i en container, på samme måte som grønn pose og rød pose. De utsorterte blå posene blir presset (for å få mest mulig på bilen) og kjørt til oppsamling i Norge før videre frakt til Tyskland. Her blir innholdet materialgjenvunnet til nye plastprodukter.

Ved å kildesortere korrekt bidrar hver og en av oss til at avfallet, som plastemballasje, blir til råvarer og dermed nye ressurser.