Rekordfå antall omkomne i brann i 2017

Tallene er innhentet av Tryg Forsikring, og viser at tallet på omkomne i branner i Norge har sunket gradvis de siste tiårene. I 2016 omkom det 40 mennesker i brann, mens gjennomsnittet siden 1979 har vært 64 omkomne årlig. I 2017 har kun 22 omkommet i brann.

– 2017 tegner til å bli et vendepunkt for brannsikkerheten. Dette er en formidabel utvikling i riktig retning. Vi ser også at antallet branner generelt går ned i Norge, sier Øyvind Setnes, forebyggingsekspert i Tryg Forsikring.

Fakta om omkomne i brann Antallet omkomne i brann er rekordlavt i 2017. Det siste tiåret har tallet sunket gradvis, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). * Siden 1979 har gjennomsnittet for omkomne i brann vært 64 personer årlig. * I 2016 omkom det 40 personer i brann. Hittil i 2017 har kun 22 omkommet i brann. * Justert for folketall omkommer flest i brann i Oslo og Finnmark. 96 og 91 personer per 100.000 innbyggere omkom i brann i 2017 i de fylkene. * Statistisk er nettene i desember og januar farligst. * En halv million nordmenn bor i boliger uten fungerende røykvarslere.

Det anslås imidlertid at en halv million mennesker bor i boliger uten fungerende røykvarslere, og Selnes advarer mot faren det kan utgjøre.

– Det er altfor mange, og siden det er røykvarslerens dag 1. desember oppfordrer vi alle til å enten sjekke sine røykvarslere eller gå til anskaffelse av nye, sier han.

