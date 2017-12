Svalbard: Helikoptermannskap evakuerte trolig før det sank

Nyheter

Statens havarikommisjon for transport la fredag ettermiddag ut en svært foreløpig rapport etter ulykken. Det russiske helikopteret styrtet i sjøen utenfor Barentsburg 26. oktober med åtte personer om bord. Én av de omkomne ble funnet og hentet opp av vannet, de øvrige sju er ikke funnet.

– Foreløpige analyser fra cockpitens taleregistrator tyder på at mannskapet trolig ikke hadde funnet noe unormalt med det tekniske før helikopteret traff havoverflaten, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

Dette skal undersøkes videre før noen konklusjoner blir trukket. Helikopterets skader tyder på at det traff vannet relativt flatt, med halen lavt. Det er grunn til å tro at alle personer om bord evakuerte helikopteret før det sank, skriver Haraikommisjonen videre.

Flere vesterålinger var sentrale i arbeidet i etterkant av ulykken.

Brukte ikke redningsvester

Undersøkelsene viser dessuten at helikopteret ikke var utstyrt med flyteutstyr eller redningsflåter, men redningsvester var installert under alle setene og dermed tilgjengelig for alle de åtte personene om bord.

– Redningsvestene ble ikke benyttet, og alle bortsett fra én er funnet under setene i helikopteret. Den siste redningsvesten ble funnet på havbunnen. Overlevingsdrakter ble ikke benyttet, skriver kommisjonen.

Resultatet fra undersøkelsene av helikopteret, taleregistratoren og GPS-enheten skal nå samles og suppleres med ytterligere informasjon som intervjuer, informasjon om værforhold, selskapets retningslinjer, operasjonelle prosedyrer og annen data.

Normal samtale

Havarikommisjonen understreker at undersøkelsene er på et tidlig stadium, og at den foreløpige rapporten bare er ment å gi en kortfattet oppdatering på framdriften og funn en måned inn i etterforskningsarbeidet. Rapporten inneholder derfor ingen konklusjoner eller sikkerhetsanbefalinger.

Helikopteret var av typen MI-8 AMT og tok av fra den russiske bosettingen Pyramiden klokken 12.43 på vei mot helikopterbasen i Barentsburg. Klokken 13.06 hadde mannskapet den siste kontakten med flygeledelsen i Longyearbyen. To minutter senere styrtet helikopteret i havet nær basen i Barentsburg.

– Det var en normal samtale før de byttet frekvens fra flyplassen i Longyearbyen til hjemmebasens frekvens. Helikopteret nådde aldri Barentsburg, og det ble rapportert som savnet klokken 13.30 til AFIS-enheten i Longyearbyen, skriver Havarikommisjonen.

Kun én er funnet

Etter et omfattende søk ble helikopteret lokalisert på 209 meters dyp den 29. oktober, om lag 2 kilometer fra kystlinjen nordøst for helikopterbasen.

Opprinnelig ble det søkt etter overlevende, men man fastslo raskt at ingen kunne ha overlevd ulykken. Mandag 30. oktober ble den første og hittil eneste fra mannskapet funnet. Mannen ble funnet på havbunnen, om lag 130 meter fra helikoptervraket.