Vågan-ordfører synes ikke prisen er så ille

Fredag ble det kjent at en tunnel under Hadselfjorden, som skal knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, trolig vil få en prislapp på rundt seks milliarder kroner. Tallet har en usikkerhetsmargin på pluss/minus 40 prosent.

Tunnelen kan redusere reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes fra halvannen time til 45 minutter.

Som VOL skrev fredag ble Frp-politiker og tunnel-forkjemper Kjell-Børge Freiberg overrasket over den høye prisen. Han mener prosjektet likevel vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig.

Prislappen på Hadselfjordtunellen 6 milliarder kroner: Freiberg: – Dette handler om alt annet enn reisetid mellom Stokmarknes og Svolvær Stortingsrepresentant for Frp og Hadselfjordtunell-tilhenger, Kjell-Børge Freiberg, er overrasket over prislappen Statens Vegvesen har satt på prosjektet, men mener det er samfunnsøkonomisk forsvarlig til tross for en prislapp på seks milliarder kroner.

Ordfører i Vågan, Eivind Holst (H), ble på sin side overrasket over at prisen ikke ble høyere.

– Dette var fantastiske nyheter. Jeg har fryktet at prisen ville bli mye høyere, men seks milliarder gjør at dette faktisk kan være samfunnsøkonomisk å realisere. Dette er som julaften, nyttårsaften og påske på en gang, sier han til NRK.

Høyre-ordføreren sier til statskanalen at en tunnel vil muliggjøre nye former for samarbeid mellom Lofoten og Vesterålen. Han sier også at han har forventninger til regjeringen.

– Det er noen regnestykker som skal gjøres først og det er Stortinget som til syvende og sist som skal bestemme. Men jeg håper statsministeren følger opp det kloke valget hun tok da hun vedtok utredningen. Det ligger i kortene at vi forventer at regjeringen sier ja til dette, sier Holst til NRK.