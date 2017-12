Ni vesterålsspillere tatt ut til talentsamling

Nyheter

Spillerutvikler i Hålogaland fotballkrets, Børje Sørensen, har plukket ut 12 jenter og 12 gutter til talentsamling i Harstad neste helg.

– «Team Topp Scandic Harstad» er samlinger med de som for tiden er de mest talentfulle spillerne i Hålogaland fotballkrets, en gruppe spillere som vi ser kan konkurrere seg inn mot nasjonalt nivå. Tiltaket skal inspirere og motivere, fylle på med kunnskap og skape forståelse for hva som skal til for å utvikle seg videre, skriver fotballkretsen om samlingen på sine hjemmesider.

Av de 24 spillerne som er tatt ut, er ni fra Vesterålen. Det er tatt ut spillere fra alle fem kommuner: Hanna R. Hals fra Stokmarknes, Lotte Hokland, Liv Solveig Miklagard, Jørgen Lamark og Johnny Fagerlirøen fra Sortland, Adan Hussein fra Bø, Noa Stave fra Andøy og Caminda Olsen og Linnea Solvoll Laupstad fra Myre.

Alle er født i 2002, 2003 eller 2004.

Jentene skal ifølge programmet trene med toppserielaget Medkila, mens Harstad IL skal bistå guttene.