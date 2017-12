Senterpartiet vil ha gransking av norsk beredskap

Nyheter

Økt risiko for alt fra terrorangrep og cybertrusler til ekstremvær og epidemier gjør at Senterpartiet vil ha nedsatt en kommisjon, skriver VG. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til avisen at det er stor uro i mange beredskapsetater for om totalforsvaret er godt nok til å beskytte folk mot kriser.

– Mange spør seg om vi er godt nok forberedt på ulike situasjoner. Vi kan jo håpe på at det ikke skjer store og dramatiske hendelser, men vi må være sikker på at vi er forberedt om noe skal skje, sier Vedum.

Senterpartiet vil derfor fremme et forslag i Stortinget om at regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon. Det er 18 år siden tidligere statsminister Kåre Willoch (H) ble bedt om å lede et bredt sammensatt sårbarhetsutvalg. Nå må den jobben Willoch gjorde fra 1999 til 2000, gjøres på nytt, mener Sp.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) vil ikke si ja eller nei til Sps forslag om en kommisjon nå. Amundsen skriver i en epost til VG at han mener regjeringen «jobber bra med samfunnssikkerhet, men vi vurderer selvfølgelig kontinuerlig om det er behov for ytterligere tiltak».

