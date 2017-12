Arbeiderpartiet fortsetter fallet – Høyre suser forbi

Nyheter

Ap fikk ikke mer enn 27,4 prosents oppslutning i stortingsvalget i september. På NRK-målingensom Norstat har gjennomført i slutten av november, havner Jonas Gahr Støres parti på skarve 25,8 prosent, en nedgang fra svake 26 prosent i forrige måling.

– Etterdønningene etter et dårlig valg og fokus på hva som har gått galt og hva Arbeiderpartiet ikke har gjort godt nok, preger nok fortsatt målingene, sier partisekretær Kjersti Stenseng til kanalen.

De rødgrønne partnerne Sp og SV faller også på målingen, med henholdsvis 0,5 prosentpoeng til 11,2 og 0,4 til 7,1. Rødt faller 0,7 til 1,7 prosent.

– Vi får til politikk

På den borgerlige fløyen er det derimot en liten oppgang. Høyre er målingens vinner, med en framgang på 0,9 prosentpoeng til 26,8, og er dermed prosentpoenget større enn Arbeiderpartiet.

Frp og Venstre løfter seg begge 0,2 prosentpoeng til henholdsvis 14,7 og 3,9 prosent, mens KrFs oppslutning øker med 0,4 prosentpoeng til 4,6 prosent.

– Jeg tror at folk ser at vi får til politikk, og at de liker den politikken vi får til. Det har vært en høst som har sørget for at regjeringen har fått gjennomslag for budsjettet og viktige saker som landmaktutredningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Borgerlig flertall

Målingen gir de fire ikke-sosialistiske partiene flertall med 87 mandater, mens de rødgrønne må ta til takke med 80 plasser i Stortinget – det svakeste resultatet for de rødgrønne på NRK og Norstats målinger etter valget.

På målingen får MDG 2,9 prosent (+0,2), mens sekkeposten andre partier og lister får 1,2 (-0,3).

939 personer er intervjuet i uka 21. til 27. november. Feilmarginen på målingen varierer fra 0,8 til 3,2 prosentpoeng.