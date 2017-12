Stengt vei i Andøy åpna - og innsnevring over Sortlandsbrua

Nyheter

I går kveld, rundt halv ti, ble fylkesvei 82, Vesterålsveien, stengt ved Kjølhågen. Det gjorde at bilister måtte kjøre «omveien» rundt øya over fylkesvei 976 og Nordmela.

Uten dramatikk

Stengingen skal ha skjedd på grunn av mye vind på østsiden av øya.

Veien åpnet igjen ca. 22:20 og det var ikke noe dramatikk knyttet til hendelsen. Tirsdag morgen sier Fredrik Nyland ved Vegtrafikksentralen at de ikke ble informert om stengingen.

– Vi har ikke registrert noen melding eller loggført noe om at veien har vært stengt. Da må det ha vært noe vi ikke ble orientert om, sier Nyland, som videre sier at dette ikke er uvanlig når det er snakk om stenging over veldig korte perioder.

Innsnevring over brua

Ellers er det lite å melde om av trafikkorienterte nyheter fra Vesterålen. Siden mandag kl. 18 har veien over Sortlandsbrua vært innsnevra, og med en maksimal hastighet på 50 km/t.

Det er også lysregulering på broa. Alt dette skyldes vedlikeholdarbeid, og det vil være sånn fram til 13. desember.

Ellers er det manuell dirigering i Ryggedaltunnelen i Bø kommune hver natt mellom kl. 22 og 07 fra 3. til 9. desember.