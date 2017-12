Kari Bremnes inn i musikkens Hall of Fame

Nyheter

Lofoten-artisten er kjent og kjær for de fleste i Norge, og stadig på turné i hjemtraktene Lofoten og i Vesterålen.

Tre nye norske artister ble tatt inn i Rockheim Hall of Fame på rockemuseet i Trondheim: bandet Stage Dolls, som også har hatt en hit på USAs Billboard-liste. Morten Abel, som både har vært soloartist og tidligere vokalist i blant annet The September When. Og da altså Kari Bremnes. Hun blir artist nummer 25 som innlemmes i Hall of Fame.

Rockheim Hall of Fame har raskt etablert seg som en prestisjefull liste for norske musikere. Kjente artister som Mari Boine, Jahn Teigen, A-ha, Øystein Sunde og Wenche Myhre er blant dem som er innlemmet i lista. Flere avdøde artister er også med - som Alf Prøysen, eller band hvor én eller flere av bandmedlemmene har gått bort, som Knutsen & Ludvigsen eller Jokke & Valentinerne.

Bremnes blir den første, og potensielt eneste, av Bremnes-søsknene som havner på lista. Hun er også den andre artisten fra Nord-Norge som kommer på lista (Mari Boine er den første).