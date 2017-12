Næringslivets Frivillighetspris 2017 til Kicks og Mental Helse Ungdom

Nyheter

Tirsdag kveld ble Næringslivets Frivillighetspris tildelt kosmetikkjeden Kicks og organisasjonen Mental Helse Ungdom, for deres samarbeid om arbeidstrening for unge jenter med dårlig psykisk helse. Det er Hovedorganisasjonen Virke og Frivillighet Norge som deler ut prisen.

Prisvinneren er et prøveprosjekt som gir praksisplasser til unge jenter som sliter med dårlig psykisk helse. Til nå har rundt 20 unge jenter fått praksisplass i 7 butikker gjennom prosjektet, og det legges nå planer for å ekspandere til flere butikker og med flere deltakere.

– Dette er så fortjent! Kicks og Mental Helse Ungdom viser hvorfor næringslivet og frivilligheten trenger hverandre. Dette prosjektet løser utfordringer både for enkeltmenneskene, for bedriften og for samfunnet, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Næringslivets frivillighetspris er en av fem priser som blir delt ut på FNs internasjonale frivillighetsdag 5.desember, på Sentralen i Oslo.

Juryens begrunnelse:

Juryen er særlig imponert over hvordan de har skapt et samarbeid som gir verdier for alle som deltar i prosjektet. De er et eksempel som inspirerer og rører. Samarbeidet mellom varehandelen og frivilligheten gjør at alle kan føle seg bra, både på innsiden og på utsiden. De skaper ny kunnskap og nye metoder for å sikre et arbeidsliv som inkluderer alle.

Om Næringslivets Frivillighetspris:

Næringslivets frivillighetspris ble for første gang utdelt i 2016, og skal fremme gode samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor.

Kandidatene må være en norsk bedrift som i samarbeid med en frivillig organisasjon har bidratt til å utvikle samfunnet og gjort en forskjell i enkeltmenneskers liv. Samarbeidet kan være på lokalt, nasjonalt eller globalt og kan gis til både tidsavgrensede prosjekter så vel som følge av et lengre samarbeid.

Fjorårets vinnere av næringslivets frivillighetspris var TrønderEnergi og Røde Kors for prosjektet "Nettverk etter soning", et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv