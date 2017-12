Sandberg avviser at han skaper fiskeri-uro

Nyheter

Sandberg ble utfordret i saken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Statsråd Sandberg har ved flere anledninger fremmet saker som bidrar til mer uro, sa Aps Cecilie Myrseth.

– Statsråden har valgt å sette deltakerlovens aktivitetskrav til side for Gunnar Klo AS. Så vidt næringen og oss bekjent, er dette første gang industrien tillates å overta et kystfiskefartøy, la hun til.

– Følger samme kjøreregler som Ap

Myrseth viste til at Stortinget sist uke ba Sandberg om ikke å benytte dispensasjonsadgangen i deltakerloven for at industrien kan eie kystfiskefartøy, før nærmere avklaringer er foretatt med Stortinget.

– Det er nå varslet at det kommer flere søknader fra industrien. Hvordan vil statsråden forholde seg til disse? spurte hun.

– Jeg følger akkurat de samme kjørereglene som Ap har gjort gjennom åtte år i den rødgrønne regjeringen, både når det gjelder deltakerloven, havressursloven og når det gjelder å regulere fra dag til dag i fiskeriindustrien, svarte Sandberg.

– At Ap ønsker å endre arbeidsfordelingen mellom regjering og Storting for at de har tapt valget, er en annen debatt, la han til.

– Maktarroganse

Etter spørretimen var ikke Arbeiderpartiets representant fornøyd med svaret hun fikk fra fiskeriministeren. I en pressemelding, som hun har gitt tittelen «– Maktarrogant fiskeriminister», skriver hun at hun mener Sandberg viser en maktarroganse overfor politikere som stiller spørsmål ved det han driver med.

– Han hevdet at siden jeg er ny stortingsrepresentant hadde jeg ikke kunnskap om saken. Det synes jeg er et dårlig svar fra Norges fiskeriminister, sier Myrseth i pressemeldingen.

Myrseth ble valgt til Stortinget i høst, men er tross ung alder en erfaren politiker. I Troms har hun vært fylkesrådsleder, gruppeleder og leder av Aps fylkesparti.

– Dette vet Sandberg selvsagt meget godt. Han vet også at jeg har jobbet med fiskeripolitiske spørsmål over mange år. Jeg er ikke nærtagende. Men det må være et uttrykk for at fiskeriministeren har en særdeles dårlig sak når han må ty til slike hersketeknikker i stortingssalen, sier hun.