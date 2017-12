Storflyplass-avklaring i februar

Nyheter

Det kom frem under et møte i Hurtigrutens Hus torsdag. Der møtte Statens vegvesen byråkrater og næringsliv for å orientere om Konseptvalgutredning for fremtidig kryssing av Hadselfjorden.

Avinor med infomøte på Sortland onsdag: Ny storflyplass utredes Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år.

7. februar er altså datoen Avinor skal legge frem om de går videre med å utrede Hadselsand som storflyplass for Lofoten og Vesterålen.

Under møtet i Hurtigrutens Hus kom det også frem at KVU Hadselfjorden utsetter å legge frem sin rapport fra nyttår til april neste år for å avvente å se hva Avinor lander på i sin utredning.