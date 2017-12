Varsler storm i nord

Nyheter

Det er sendt ut flere tekstvarsler om været for Nordland de kommende dagene.

Det er sendt ut OBS-varsel om sterk vind og vanskelige kjøreforhold. Faktisk kan vinden komme helt opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk Institutt. Torsdag er det blant annet meldt kulingvarsel på strekningen Rørvik og Lødingen, og meteorologene ber folk vurdere å la båten bli på land. Det er også meldt kulingvarsel på Vesterålsbankene.

I Nordland kan det bli sørøstlig liten storm utsatte steder fra torsdag kveld, med vind på opp mot 30-40 meter i sekundet. Det kan også komme snø mot kvelden. Det kan se ut som Vesterålen stort sett går klar av uværet, men det er sendt ut varsel om opp mot liten storm for mesteparten av nordlandskysten.

Uværet i Nordland og Troms kan sammenlignes med Ylva, ifølge meteorolog Magnus Haukeland, men blir noe svakere.

– Det vil blåse fralandsvind med sterke vindkast på opp mot liten storm, men vi venter ikke at det blir like kraftig vind som under Ylva, sier Haukeland til Nordlys.

Fredag løyer vinden noe, og går ned til frisk bris, og stiv kuling i de stormutsatte områdene. I helga blir været bedre, selv om det fremdeles kan være en del vind.

Det er sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold i Troms og deler av Nordland.

Det er også sendt ut varsel om sterk vind. Om Troms sier varselet følgende: «Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde.»

I Nordland går det trolig verst utover infrastruktur.

«Gjenstander med store vindfang kan blåse over ende. Broer kan stenges, og det er fare for skade på bygninger og infrastruktur. Sterk vind kan føre til kansellerte avganger med båt, fly og annen transport,» står det i OBS-varselet om sterk vind, som foreløpig er utstedt for helgelandskysten, Ofoten, Salten og Saltfjellet.

I morgen er det også betydelig snøskredfare i Lofoten og Vesterålen, ifølge Meteorologisk Institutt.