Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Etter at Nærpolitireformen har snudd opp ned på de lokale politidistriktene, har turen kommet til politiets særorganer, som Kripos, Utrykningspolitiet (UP) og Økokrim. Forslagene om å starte med enda en politireform nå, har i særorganene blitt møtt med slakt og sterk kritikk.

Nå bekrefter justisministeren overfor VG at de vil legge den nye politireformen på hyllen.

– Det blir ikke gjennomført noen endringer av særorganene før vi har sett effektene av politireformen i distriktene, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

– Hvor lang tid tar det, snakker vi måneder eller år?

– Vi snakker år, sier justisministeren.

Han sier de vil sende ut en pressemelding mer mer info i løpet av ettermiddagen.

Masseflytting til distriktene

Et offentlig utvalg har på oppdrag fra regjeringen gått gjennom alle særorganene i politiet og foreslått nye og massive endringer: De vil legge ned Utrykningspolitiet (UP) og hele Politiets utlendingsenhet (PU).

Samtidig vil utvalget slå sammen Kripos og Økokrim.

Utrykningspolitiet (UP) frykter færre trafikk-kontroller i Norge hvis politidistriktene får ansvaret. Politiets utlendingsenhet, som jobber med identifisering og retur av asylsøkere, ville heller ikke gi fra seg jobben til distriktene.

Kripos-sjefen har gått hardt ut og sagt at timingen er «maksimalt uheldig» fordi politiet allerede står midt oppe i en reform.

Justisministeren er enig.

Freder UP i flere år fremover

– Jeg mener at det å gjennomføre for mange reformer samtidig vil trette politiet. Vi må konsentrere oss om å gjennomføre det som allerede er satt i gang skikkelig. Det handler om respekt for alle de tusener som jobber i norsk politi, sier Amundsen til VG.

Han sier de må se effektene av reformen i distriktene, før de kan se på særorgan som Kripos, Økokrim og Utrykningspolitiet.

– Så Utrykningspolitiet trenger ikke frykte nedleggelse det neste året?

– Nei, det kan de være trygg på. UP blir ikke foretatt enderinger på de neste årene. Så må vi vurdere når vi har sett effektene av politireformen, sier justisministeren.

Brukte bare en uke

Grunnen til at diskusjonen kommer opp nå, er at høringsfristen for forslagene til det offentlige utvalget gikk ut sist fredag. Bare en uke senere varsler altså regjeringen at de ikke vil starte på politireformen.

Justisministeren mener likevel det var riktig å gå hele den lange runden med et offentlig utvalg, en utredning og en høringsrunde.

– Vi har landet på at det var riktig å ha gjennomført den høringen, for det kom frem veldig mye interessant som vil være grunnlag for det videre arbeidet. Vi tar med oss innspillene videre, sier Amundsen.