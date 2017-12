Nyheter

Venstre vil gå inn regjeringsforhandlinger, og partileder Trine Skei Grande forsikret pressen lørdag kveld om at partiet er villig til å gjøre jobben. Grande poengterte også at partiet har klare krav for prosjektet:

– Vi skal stå på for at det skal bli en grønnere regjering, en rausere regjeringen som ser mennesker og løfter dem som trenger det, og en gjenkjennbar sosialliberal regjering på de klassiske områdene.

Forhandlingene starter etter juleferien.

