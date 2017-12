Tror vern av Lofoten og Vesterålen vil bli diskusjonstema for ny regjering

Nyheter

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning ser flere potensielle skjær i sjøen i regjeringsforhandlingene mellom Venstre, Frp og Høyre etter nyttår. Det vil bli spesielt utfordrende å oppnå enighet mellom Frp og Venstre, tror forskeren.

– Dette er en vanskelig situasjon fordi Venstre og Frp har nærmest motsatt politikk på enkelte områder, sier Bergh til NTB.

Han trekker blant annet fram vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og politikkområder som samferdsel og integrering som punkter der avstanden er stor.

Også politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land tror kampen særlig vil stå om innvandring/integrering og samferdsel.

– Men man kan jo se for seg en løsning der Frp fortsetter med innvandring, mens Venstre får integreringsbiten, sier Aalborg.

«Makeover»

Samtidig tror hun statsminister Erna Solberg (H) vil bruke anledningen til å stokke om på regjeringen.

– Men det er en stor kabal, og det er fortsatt tidlig i prosessen. Men jeg tror vi kan se for oss en større rokering. Erna har nå mulighet til å gi regjeringen en skikkelig «makeover», sier Aalborg til NTB.

Foruten integrering og samferdsel er næringspolitikk, kunnskap og miljø viktige områder for Venstre, ifølge de to ekspertene.

– Det er viktig for partiet å vise fram at de har grep om næringspolitikken, sier Aalborg, som samtidig tror posten som kulturminister kan være aktuell for Venstre, særlig for partileder Trine Skei Grande.

Venstre-folk skuffet

Mange Venstre-folk er imidlertid skuffet over lørdagens beslutning om å gå inn i regjeringsforhandlinger, noe som i praksis betyr at Venstre sier ja til regjering. Én av tre deltakere på partiets landsstyremøte stemte nei til forslaget om å gå i forhandlinger, melder NRK.

Det er særlig det å regjere sammen med Frp som er tungt å svelge for mange.

Heller ikke i Frp er begeistringen udelt, og Frp-leder Siv Jensen gir ingen garantier for at de blir enige med Venstre og at det blir en trepartiregjering på nyåret. Men hun lover å gi det et forsøk.

– Det er stor avstand på noen områder, og så er det mindre avstand på andre. Men i forhandlingene er vi rede til å forsøke, sier Jensen til NTB.

Atomvåpenforbud

Etter utdelingen av Nobels fredspris til antiatomvåpenkampanjen ICAN søndag, lovet en oppglødd Venstre-leder at hun også vil ta med seg kravet om et atomvåpenforbud inn i regjeringsforhandlingene.

Det vil neppe glede Solberg, som har vært tydelig på at hun mener et forbud ikke er veien å gå. Søndag innrømmet hun også at hun holdt tilbake på applausen under nobelseremonien.

– En traktat som forbyr atomvåpen, uten at atomstatene er med på det – det er vanskelig for oss, sier Solberg.

