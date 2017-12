Kystrutens miljøkrav skjerpes ikke nå

Nyheter

Partiene mener en innskjerping ville gått ut over den planlagte anbudsprosessen.

– Vi er opptatt av å stille strenge og realistiske miljøkrav til fartøyene som skal betjene kystruten. Samtidig er vi opptatt av at anbudsprosessen ikke forsinkes. En kortere kontraktsperiode kan føre til at det melder seg færre tilbydere, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Senterpartiet legger vekt på å unngå usikkerhet for næringslivet.

– Senterpartiet er opptatt av miljøgevinster, også gjennom mer gods på sjø, men vi vil ikke gamble med en uforsvarlig utsettelse av anbudet, sier Siv Mossleth, som sitter i transportkomiteen for Sp.

– Tåler et par måneder

Arbeiderpartiets forslag om strengere miljøkrav får dermed ikke flertall, til tross for at partiet fikk med seg Venstre. Transportpolitisk talsmann Jon Gunnes bekrefter at Venstre vil stemme subsidiært for forslaget og avviser at skjerpede miljøkrav får dramatiske konsekvenser for den planlagte anbudsrunden.

– Nei, vi tåler en utsettelse på en til to måneder, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener miljøkravene bærer preg av at man verken har tenkt gjennom kostnader eller realismen i forslagene.

– Man kan ikke drive politikk basert på ønsketenkning, og i dette tilfellet kunne det satt hele ordningen med kystruten i fare. Det er jeg ikke villig til, skriver han i en epost til NTB.

Ap vil ha strengere miljøkrav på kystrute Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag om å stille strengere miljøkrav i anbudet på kystruten Bergen-Kirkenes i årene 2021 til 2030.

Tilleggsforslag

Selv om KrF på sitt gruppemøte torsdag landet på at partiet ikke vil støtte Aps miljøkrav, vil partiet likevel fremme to tilleggsforslag som de mener på sikt vil skjerpe kravene til kystfartøyene.

KrF mener regjeringen bør bruke virkemiddelapparatet til Enova og sørge for at skip i hurtigrutefart har insentiv for utslippskutt i mer klima- og miljøvennlig retning.

– Samtidig vil vi be regjeringen sikre at CO2-fondets virkemiddelapparat er bredt nok til også å omfatte hurtigruteskip, sier Grøvan.

Transportkomiteen på Stortinget avgir innstilling i saken fredag. Høyre advarte onsdag mot konsekvensene som skjerpede miljøkrav kan få.

– Den største trusselen er at de med dette avlyser anbudet, slik at vi risikerer å stå uten et kystrutetilbud når dagens anbudsperiode går ut, sa Høyres Helge Orten.

Det skjer 1. januar 2021.

30 prosent miljøvekting

Arbeiderpartiet ber i sitt forslag regjeringen legge til grunn strenge miljøkrav i forbindelse med anskaffelsen av kystruten Bergen-Kirkenes 2021–2030. Partiet foreslår at miljøvektingen i anbudet settes til 30 prosent, om det er mulig innenfor regelverket.

Dagens avtale inneholder ingen miljøkrav, men fra 2021 vil det komme krav om reduserte CO2-utslipp på om lag 25 prosent. Det kommer også krav om utslippsfrie landstrømanlegg.

Ap viser til at Stortinget tidligere har bedt regjeringen innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlige anbud, der det er relevant, men at Solvik-Olsen ikke har fulgt opp i anbudet han har sendt ut for kystruta for årene 2021–2030.

Mange innvendinger

Men Høyre hevder kystbefolkningen vil få et dårligere tilbud med høyere priser hvis miljøkravet skjerpes, fordi man da må ta i bruk umoden teknologi som trolig vil være dyrere.

SV har fremmet et enda skarpere forslag enn Ap.

– Det er i dag mulig å seile utslippsfritt fra Bergen til Kirkenes. Da er kravet regjeringen har stilt i kystruteanbudet om kun 25 prosents reduksjon altfor svakt, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han minner om at ambisjonen i Nasjonal transportplan er å redusere utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030.

