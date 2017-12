Coop Nordland fusjonerer med Steigen og Beiarn & Misvær

Nyheter

Virksomhetene driver i dag lønnsomt, har god økonomi og vil etter fusjonene få en årsomsetning på ca 2,1 milliarder kroner eks mva. Det skriver Coop i en pressemelding fredag.

– Dette er en viktig beslutning som setter en ny kurs inn i framtiden og som forsterker Coop sin posisjon i Nordland. Forut for beslutningene ligger en grundig utredning med bred involvering fra eiere, ledere og medarbeidere fra alle tre virksomhetene, heter det i pressemeldingene.

De mener at utredningene har vist at det finnes et godt potensiale for å øke konkurransekraften til Coop gjennom å samle butikkdriften i hele markedsområdet. Videre er det også konkludert med at fusjonene vil bidra til å skape en økonomisk sterkere virksomhet.

– Gjennom konstruktive forhandlinger har vi har fått på plass gode løsninger i forhold til butikkdrift, planer for oppgradering av butikker, eierstyring, og ikke minst ansatte.

Styrene i alle tre virksomhetene er fornøyde med at det nå er tatt en beslutning om å fusjonere. Særlig i lys av at dette gjelder veldrevne virksomheter som velger å gå sammen med en klar målsetting om å videreutvikle Coop i regionen.