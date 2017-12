Får utbetalt 1,8 millioner fra Havbruksfondet

Nyheter

Fredag utbetaler Fiskeridirektoratet totalt 60 millioner kroner fordelt på 170 kommuner og fylkeskommuner, som den aller første utbetalingen fra Havbruksfondet.

Totalt utbetales 1,8 millioner kroner til oppdrettskommunene i Vesterålen. Hadsel får mest med over 600.000 kroner, Øksnes og Sortland får over 400.000 kroner, mens Bø får over 200.000 kroner. Andøy har i dag ingen klarerte oppdrettslokaliteter og får dermed ikke noe utbetalt.

– Utbetalingene i denne omgangen er bare en liten smakebit, men kommunene har mye mer i vente. Vi er nå i ferd med å tildele ny vekst i oppdrettsnæringen, som kan gi betydelige inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2018. Mitt håp er at de ser denne gulroten, og at det stimulerer dem til å legge til rette for næringen, sier fiskeriministeren i en pressemelding.

Det var i 2015 at Stortinget besluttet at det skulle opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal

80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor.

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, opplyser fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Utgangspunktet for utbetaling i 2017 er tredelt:

Vederlag fra selskaper som i 2016 har betalt for 5 % vekst

Vederlag fra selskap som har betalt for 3 år med VTB (Variabelt Tillatt Biomasse)

Andelen på 12,5 % av kommunenes del av Havbruksfondet, øremerket kommuner som de to siste kalenderår har klarert ny lokalitetsbiomasse