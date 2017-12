Betydelig forbedring for lærlinger

Nyheter

– Arbeidet fylkesrådet har hatt på dette området har båret frukter. Helt fra at dette ble satt øverst på agendaen i politisk plattform, via samfunnskontrakt med LO, NAV; NHO, KS og fylkesmannen. Aktivt arbeid overfor kommunene, staten og næringslivet gir resultater, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Arbeidet fortsetter

Nordland har ennå noe å strekke seg etter for å skaffe nok læreplasser. Rogaland er best i landet med 79,8 prosent, og Oslo nest best med 78 prosent. Gjennomsnittet for fylkene er 71,3 prosent, hvor også Nordland nå befinner seg, ifølge ei pressemelding.

– Dette er veldig bra, ikke minst i landets største fylke for yrkesfag! Samtidig skal vi ikke hvile på laurbærene fordi det fortsatt er alt for mange som står uten lærekontrakt, sier Norvoll.

Fortsatt skjevheter

Dårligst ut i Nordland kommet restaurant og matfag og elektrofag hvor bare 62,7 får læreplass.

– Dette viser at samarbeidet med næringslivet for å skaffe læreplasser må holde fram. Men det minner også om at vi ikke kan fortsette å tilby for mange unge utdanning i fag de ikke får fullført, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.