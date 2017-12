DN: Trond Giske innkalt til møte med Jonas Gahr Støre

Nyheter

Etter det Dagens Næringsliv kjenner til har Ap-lederen kalt inn nestleder Trond Giske til et møte der Giske får fremlagt dokumenter som kan få alvorlige følger for hans fremtid som nestleder.

Flere av kvinnene har sentrale roller i partiet og har fortalt sin historie til Støre.

Ifølge Dagens Næringsliv har Støre har personlig snakket med flere av kvinnene som står bak varslene og partilederen har selv vært med å håndtere sakene. Nå skal det ifølge avisen handle om minst fire nye varsler. Ingen av sakene er omtalt tidligere, og flere av varslene kommer fra kvinner som har sentrale roller i Arbeiderpartiet.

Trond Giske har ikke svart på DNs henvendelser onsdag. Ifølge avisen er Giske informert om varslene.

Ifølge NRK skal møtet mellom Støre og Giske finne sted før julaften.

Situasjonen i Arbeiderpartiet blir av flere stortingsrepresentanter skildret som svært alvorlig. Flere kilder beskriver også situasjonen som «fortvilet» overfor NRK. Kildene sier det er den mest alvorlige krisen de har opplevd i partiet og flere har begynt å gråte når de har snakket om saken.

Støre avviste på Politisk kvarter fredag i forrige uke at Giske har oppført seg upassende. Trond Giske avviste så sent som tirsdag en påstand om upassende oppførsel overfor Dagens Næringsliv.

– Rom for å stå frem

Samtidig sier Støre at det er rom for å stå frem i Ap.

– Det viktigste jeg kan formidle er at hvis noen har opplevd seksuell trakassering, så skal de være trygge på at de kan fortelle om det. De skal bli tatt på alvor og ivaretatt, sier Støre til NTB.

– Det er partisekretæren og partikontoret som har det løpende ansvaret, men som leder er jeg engasjert i å sikre at vi håndterer slike saker på ryddig vis, framholder han.

Preger partiet

De siste dagene har Dagens Næringsliv og VG omtalt flere episoder der Ap-nestleder Trond Giske angivelig har opptrådt upassende overfor kvinner.

Ap har så langt ikke funnet grunn til å reagere mot Giske, som selv anklager DN for brudd på god presseskikk ved å spre det han beskriver som alvorlige beskyldninger basert på anonyme kilder, som det er umulig å forsvare seg mot.

– Jeg vil ikke kommentere enkelthistorier som står i avisene, annet enn å si at de som melder ifra om opplevelser av uønsket seksuell oppmerksomhet blir tatt på alvor og ivaretatt, sier Støre.

Ønsker ikke kommentere

I generelle vendinger medgir han at alle sakene som har nådd offentligheten om seksuell trakassering i og utenfor det politiske liv, også preger Ap.

– Oppmerksomheten rundt metoo preger stemningen i hele politikken, også hos oss, sier han.

– Har du selv snakket med Giske om disse sakene og stilt ham spørsmål ved hvordan han opplever disse anklagene og sannhetsinnholdet i dem?

– Jeg har snakket med Trond Giske, men jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i det, sier Støre.

– Er du trygg på at du og resten av partiledelsen har håndtert varsler som dere måtte ha fått, for eksempel knyttet til Trond Giske, på en god måte?

– Jeg vil ikke kommentere enkeltpersoner, men jeg kan si at vi håndterer slike saker på en trygg måte. Kommer det varsler, skal både de som sier ifra og de som det blir rapportert om, være trygge på at vi gjør dette på skikkelig måte, sier han.

Ikke maktkamp

Støre har flere ganger avvist antydningene om at det foregår en maktkamp i Arbeiderpartiet, noe som er trukket fram som en mulig forklaring på hvorfor anklagene mot Giske dukker opp nå. Poenget er blant annet berørt i en VG-artikkel nylig.

– Hvis dette ikke er en maktkamp, hva er det da?

– Politikk handler om makt og posisjoner. Men i slike saker må vi sette til side alle omkringliggende dimensjoner og gå til saken, kvinnene som forteller om vonde opplevelser. Det er dem, og bare dem, det handler om. Det er lett å si at en sak må settes i den eller den konteksten, men en forsvarlig behandling av noen som opplever at de har vært utsatt for seksuell trakassering, må alene fokusere på dette. Det som ligger omkring, er ikke relevant i en slik sammenheng, sier Støre.

– Mitt hovedbudskap er at det er trygt å fortelle om uønsket seksuell oppmerksomhet. Det største problemet er at disse sakene underrapporteres, ikke at det overrapporteres, poengterer han.

