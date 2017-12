Forskning: 65.000 eldre utsatt for vold

Nyheter

Tallet kommer fra den første brede undersøkelsen på feltet, skriver Vårt Land.

– Det er trist lesning at rundt 65.000 hjemmeboende personer over 65 år blir utsatt for vold eller overgrep. Tallene er ikke veldig overraskende, men dette er helt ny informasjon om tematikken. Det er første gang vi kan presentere tall om forekomsten av vold i denne aldersgruppen, sier Astrid Sandmoe. Hun er prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Irland og Storbritannia er blant få land som har undersøkt hvor hyppig eldre utsettes for vold. Andelen som utsettes for vold, er høyere i Norge enn i de to landene.

– Helsevesenet må bli aktive

Undersøkelsen peker på veldig klare sammenhenger mellom vold og nedsatt helse­tilstand. Ifølge Sandmoe er den aktuelle gruppen blant dem som er minst i stand til å stå på barrikadene for seg selv.

– Det vil aldri oppstå et grasrotopprør fra de voldsutsatte i denne gruppen.

Sandmoe mener helsevesenet må bli mer aktive i å avdekke vold i alle aldersgrupper. Den norske ­undersøkelsen trekker også sammenhenger mellom en voldelig barndom og graden av vold folk utsettes for senere i livet.

Eldrepolitisk talsmann for Frp, Bård Hoksrud, reagerer kraftig på tallene. Han mener dette viser behovet for et eget eldreombud.

Eldreombud

– Eldre fortjener å være trygge, enten det er på sykehjem eller hjemme hos seg selv. Dette er derfor svært alvorlig, og disse tallene viser behovet for å ta grep, sier Hoksrud i en kommentar til NTB.

– Jeg mener dette viser behovet for å opprette eldreombud. Deres oppgave må være å jobbe aktivt, sammen med politiet og helsepersonell, for å forebygge vold mot eldre, fortsetter han.

Han tror et eldreombud vil kunne senke de eldres terskel for å melde fra.