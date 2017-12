Julekaos i trafikken: Sa pang da ekteparet traff hverandre

Nyheter

– Tenk at vi skulle treffes her, sa John Arild Steen til kona, Margun, umiddelbart etter at de to kolliderte i et veikryss i bunnen av en bratt bakke nedenfor eneboligen deres på Madla.

– Det er travle dager før jul, ekstra mye å gjøre fordi vi nettopp var kommet hjem fra Cuba, men at jeg skulle se rett i ansiktet til Margun da det sa pang, hadde jeg aldri trodd, smiler John Arild Steen i Stavanger.

Som å vinne i Lotto

– Ja, sannsynligheten for å kollidere på dagene før jul er stor, og mye større enn andre dager i året, men sjansen for å skulle kollidere med ektefellen, er vel like liten som å vinne hovedgevinsten i Lotto, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring i ei pressemelding.

Det blir nemlig innmeldt 70 prosent flere bilkollisjoner de to siste dagene før jul enn øvrige dager i året, viser en analyse If har gjort av de tre siste årenes skadestatistikk.

Tenk trafikk – ikke jul

– Det er mørkt, krevende underlag, stor trafikktetthet, uoppmerksomhet og stress. Tankene kretser ofte mer rundt julegaver, mat og innkjøp enn å tolke den krevende trafikksituasjonen rundt seg, og sånt blir det skader av, sier Vennesland.

– Skadene som skjer rett før jul er ofte mindre kostbare enn skader ellers om vinteren. Det er gjerne mindre bulkeskader, skader på skjermer og dører, men de kommer gjerne opp i mange tusen kroner på grunn av bilenes kompleksitet og avanserte elektronikk. Heldigvis er bonusordningen nylig blitt endret, slik at flere nå kan bruke forsikringen på mindre skader uten at det koster for mye i bonusnedrykk, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

Yngre sjåfører mindre stresset

Risikoen for å kollidere dagene før jul treffer de fleste grupper av sjåfører, med ett unntak, de yngste sjåførene. -Selv om risikoen blant de yngre sjåførene øker mer enn andre sjåførgrupper i vintersesongen, så ser vi helt klart at de ikke er like påvirket av julestresset som eldre sjåfører. Kanskje man bør overlate julekjøringen til familiens unge sjåfører, smiler Vennesland.

Statistikk julebulking:

I desember 2016 ble det meldt inn 15.038 skader mellom privatbiler i desember til forsikringsselskapene.

«Påkjørsel parkert kjøretøy» er den største skadeårsaken (4.390), deretter Rygging 3.334), Påkjørsel bakfra (2.506) og Kryss (1.233).

I vintersesongen 2016– 2017 viser skadestatistikken til If at 2 av 3 største ulykkesdagene er de to siste dagene før jul, 22. desember og 23. desember. Disse to dagene hadde nær 60 prosent høyere skadefrekvens enn en normal vinterdag.

Det er lavest risiko for kollisjon i Norge 1. juledag.



Eksempler på innmeldte skader lille julaften 2016: