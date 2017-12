Ønsker sukkerfritt til jul

Nyheter

– I år har vi produsert fire ganger mer lettjulebrus enn i fjor. Likevel melder stadig flere butikker at hyllene begynner å tømmes for den populære sukkerfrie varianten til Hamar og Lillehammer julebrus. Veksten fra i fjor på lettjulebrusen ligger an til å bli på rekordhøye 168 prosent, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Han forteller at dette er i samsvar med den øvrige brusutviklingen.

– Bryggeri- og drikkevareforeningen melder om at sukkerfri brus i november hadde en oppgang på nesten 30 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hos oss i Ringnes er nærmere 80 prosent av den alkoholfrie delen av porteføljen sukkerfri. Og utviklingen fortsetter i en sunnere retning, fortsetter han.

Bruusgaard forteller at både Ringnes og bransjen i flere år har satset på sukkerfrie alternativer. Likevel gir han forbrukerne størstedelen av æren for trendskiftet. – Nordmenn vil ha sukkerfritt – og da får de det. I norske butikker er bestselgeren en sukkerfri variant. Det er unikt i verdenssammenheng, sier han videre.

– Det tar tid å endre smakspreferanser, men innen drikkevarer er det i ferd med å skje. Omtrent 50 prosent av brusen som selges i Norge er nå uten sukker, avslutter han.