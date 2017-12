Færre ulykker ved å redusere farten og unngå forbikjøringer

Nyheter

– Tilpass farten etter forholdene, ikke stress og sørg for at både passasjerer og julegaver er godt sikret. Slik kan vi alle bidra til en trygg reise i juleferien, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mer enn statistikk



I juletrafikken i 2016 ble det registrert 78 alvorlige ulykker og to personer omkom. I 2015 og 2014 var det ingen som mistet livet på norske veier i forbindelse med juleferien. I gjennomsnitt har litt flere enn to personer mistet livet i trafikken hver jul de siste årene.

I perioden 2012 til og med 2016 har ingen omkommet i juletrafikken i Østfold, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.

– Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet gir fortløpende informasjon om juletrafikken

– Jeg ønsker meg en jul uten drepte og hardt skadde i trafikken, sier vegdirektøren. Han forsikrer at Vegvesenet bidrar med god informasjon, råd og tips for at alle trafikanter skal være best mulig forberedt på vær- og føreforhold i jule- og nyttårshelgen.

– Folk er stort sett flinke og tar det med ro. Men vi er likevel litt urolig. Stor trafikk, sammen med krevende veg- og værforhold i desember, betyr økt risiko, sier Gustavsen.

Vegdirektørens juleønsker: